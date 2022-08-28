Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13

Çalıştay düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “Yozgat’ın Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi” konulu çalıştay düzenlendi. 

28 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Çalıştay düzenlendi

Çalıştay kapsamında, alternatif turizm kavramları ve türleri, Yozgat’ta yapılabilecek alternatif turizm türleri ve Yozgat’ın alternatif turizm rotaları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ülkelerin kalkınması milli gelir ve refah seviyesinin artışında turizmin önemli bir etken olduğunu belirterek Yozgat’ın çevre iller gibi; turizm potansiyellerinin tanıtılması ve bu yönde kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yozgat’ın kültürel-turistik değerlerinin tanıtılması, hatırlatılması ve alternatif unsurları ile birlikte ekonomiye kazandırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Bu şehrin üretmiş olduğu hasılaya bu parametreleri ne kadar kazandırabilirsek refah düzeyimizde o denli artacaktır” dedi. Rektör Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda çalıştaya katkı sunan ve teşrif eden katılımcılara teşekkür ederek çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından Bozok üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen proje hakkında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Akın, zengin yer altı-üstü kaynakları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, otantik kültür mirası ve zengin gastronomi kültürü ile Yozgat’ın alternatif turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Akın konuşmasında, “Var olan doğa güzellikleri, tarihi, arkeolojik kültürel zenginlikleri ile tarım, hayvancılık, el sanatları, ulaşım, konaklama ve gastronomi gibi sektörler arasında entegrasyon ve sürdürülebilirlik mutlaka sağlanmalıdır. Başta kamu ve yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kurumlarında tam birlik ve iletişim sağlanarak halkın bu konularda bilinçlendirilmesi göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın’ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, Arş. Gör. Ozan Atsız “Alternatif Turizm Kavramı ve Türleri”, Dr. Öğr. Üyesi Esra Balıkçı “Yozgat’ta Yapılabilecek Alternatif Turizm Türleri”, Öğr. Gör. Selmaz Temiz ise “Yozgat’ın Alternatif Turizm Rotaları” konularında dinleyicilere bilgi verdi.
Çalıştay sonrası proje kapsamında Yozgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi ile yerel el sanatları ve değerli taşlar sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prova yapıldı
Prova yapıldı
Kurs bitti
Kurs bitti
Taziye ziyareti
Taziye ziyareti
Japon yetkilileri Yozgat’ta
Japon yetkilileri Yozgat’ta
Bir dizi ziyaret
Bir dizi ziyaret
AK teşkilat çocuklarla
AK teşkilat çocuklarla
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim