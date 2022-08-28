Çalıştay düzenlendi

Çalıştay kapsamında, alternatif turizm kavramları ve türleri, Yozgat’ta yapılabilecek alternatif turizm türleri ve Yozgat’ın alternatif turizm rotaları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ülkelerin kalkınması milli gelir ve refah seviyesinin artışında turizmin önemli bir etken olduğunu belirterek Yozgat’ın çevre iller gibi; turizm potansiyellerinin tanıtılması ve bu yönde kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yozgat’ın kültürel-turistik değerlerinin tanıtılması, hatırlatılması ve alternatif unsurları ile birlikte ekonomiye kazandırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Bu şehrin üretmiş olduğu hasılaya bu parametreleri ne kadar kazandırabilirsek refah düzeyimizde o denli artacaktır” dedi. Rektör Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda çalıştaya katkı sunan ve teşrif eden katılımcılara teşekkür ederek çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Bozok üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen proje hakkında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Akın, zengin yer altı-üstü kaynakları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, otantik kültür mirası ve zengin gastronomi kültürü ile Yozgat’ın alternatif turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Akın konuşmasında, “Var olan doğa güzellikleri, tarihi, arkeolojik kültürel zenginlikleri ile tarım, hayvancılık, el sanatları, ulaşım, konaklama ve gastronomi gibi sektörler arasında entegrasyon ve sürdürülebilirlik mutlaka sağlanmalıdır. Başta kamu ve yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kurumlarında tam birlik ve iletişim sağlanarak halkın bu konularda bilinçlendirilmesi göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın’ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, Arş. Gör. Ozan Atsız “Alternatif Turizm Kavramı ve Türleri”, Dr. Öğr. Üyesi Esra Balıkçı “Yozgat’ta Yapılabilecek Alternatif Turizm Türleri”, Öğr. Gör. Selmaz Temiz ise “Yozgat’ın Alternatif Turizm Rotaları” konularında dinleyicilere bilgi verdi.

Çalıştay sonrası proje kapsamında Yozgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi ile yerel el sanatları ve değerli taşlar sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

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