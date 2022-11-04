“Çalışmaya devam edeceğiz”

Belediye Başkanı Celal Köse’nin başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Köse, “Belediye meclisimiz olarak pek çok projeye imza attık atmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Konuşmasında çalışmalarla ilgili bilgi veren Köse, “En son karşılıklı feshederek yaptığımız Gençlik ve Spor Merkezi ikmal işimiz belediyemizin hemen yanı başında olan bir binaydı ki geçen yıl ihalesini yapmıştık ama karşılıklı feshetmiştik. Şu an da oranında ihalesini yaptık. Yer teslimi yattık. Sözleşme bedelimiz 40 milyon 199 bin olarak yeniden güncellendi. İş şu anda devam ediyor. Hasta Yakını Konuk Evi diye başladığımız adını Şefkat Evi yapım ihalesi olarak değiştirmiş olduğunuz, Şehir Hastanemizin hemen yanı başında hasta yakınlarımızın konaklayabileceği, mağduriyetinin giderilebileceği bir yapıydı. Oranın da ihalesini yaptık. 36 milyon 666 bin 666 liraya. Onun da yer teslimini yaptık. Yakın zamanda da inşaatı başlayacak. Ora da Yozgat Belediyemizin çok hayırlı bir eseri olmuş olacak. Spor Vadisi 2’inci etap yapım işinin ihalesini yaptık. Firma girdi. 31 milyon 866 bin 666 liralık bir teklifti. Spor Vadisi malum son 6-7 yıldır çivi çakılmayan, atıl vaziyette duran bir yerdi. Yozgat İl Özel İdaremiz tarafından Yozgat Belediyemize devri yapıldı. Biz de hemen orada piknik alanlarının olduğu yerlerde, Alışveriş Merkezinin, Mescidinin, lavabolarının, yürüyüş yollarının projesinin tadilatını yaparak oranın ihalesini yaptık. Bu ayın 8'inde de yer teslimi yapılıp işe başlanmış olacak. Yozgat Belediyemiz Hal ve İş Merkezi etabını daha önce zaten yapmıştık. İnşaatı gayet hızlı gidiyor. Orada da kimseyi mağdur etmeden kısa zamanda da iş yerlerini teslim etmiş olacağız. Gençlik ve Kültür Evi projemiz daha önceki yapılmıştı yeniden ihalesini yaptık. Milli irade Parkı Kreş Yapımı İşimizde bu fiyat geçişlerin dolayı feshedilmişti. Bu ayın içerisinde de inşallah ihalesini yapmış olacağız. Modern Kesimhanemiz bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda da oranın açılışını yaparız. Burada 4 milyon 298 bin liralık bir işti. KDV’siyle birlikte tahmini 5 milyon civarında. Yozgat'ta modern kesimhane yoktu malumunuz. Yani etlerimizin dışarda kesilip vatandaşın hizmetine sunuluyordu ama biz bu işi kontrol altına almamız lazım. Sağlıklı bir şekilde veteriner kontrolünde evlerimize etlerimizi vermemiz lazım dedik. Sağ olsun Belediye Meclis Üyelerimizin tamamının oy birliği ile bu projeye imza atmıştık. Bisiklet Yolu Yapım İşi bitti şu anda. Bizim Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çevre düzenlemesini yapıyor. Altyapı büyük bir hızla devam ediyor. Müteahhit firmamız gece gündüz bizim arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor. Bir taraftan alt yapıyı yaparken bir taraftan da üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Büyük Caminin hemen yan tarafındaki yolu komple açtık. Çalışmamız tahminiyle 15 gün içerisinde biter. Bittiği zamanda asfaltı, kaldırımı, peyzaj düzenlemesi, ışıklandırması ile orası örnek bir cadde olacak. Bir de ayriyeten Bilim Merkezi Projemiz vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK üzerinden aldığımız 18 milyon gibi bir hibemiz vardı. Tabi bu para Bilim Merkezimize yetmez. Şimdi projeleri tamamlandı. İhaleye çıkmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu ay içerisinde ya da gelecek ayın içerisinde ihalesini ve yer teslimini yapıp vatandaşlarımıza, gençlerimize, evlatlarımıza güzel bir Bilim Merkezi kazandırmış olacağız. Elbirliğiyle vatandaşlarımızın hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi, yaşam standartlarının daha da iyi gelişmesi için Belediye Meclis üyelerimizle birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Toplantıda 2023 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve 2023 Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi maddeleri komisyona sevk edilirken, Mali Hizmetler Ödenek Aktarımının Görüşülmesi maddesi kapsamında 16 milyon 943 bin lira ödeneğin diğer birimlere aktarılması kabul edildi.

Hızlı Tren ve Yeni Yapılan TOKİ’nin Otobüs Hattının Belirlenmesi ve Ticari Taksi Yönetmeliğinin Yeniden Belirlenmesinin maddeleri kapsamında ise meclis üyelerinden bir komisyon kurularak komisyonun gerekli çalışmaları yürütmesi istendi.

Belediye Projelerinin Yapı Kullanım Harcından Muaf Tutulmasının Görüşülmesi maddesi de ilgili müdürün toplantıda bulunmaması nedeniyle reddedildi. YBK İnşaat Temizlik Ltd. Şti. Sermaye Artırımının Görüşülmesi maddesi kapsamında YBK Şirketinin 13 milyonluk sermayesinin 26 milyona çıkartılmasına karar verildi. Kentsel Alt Yapı Projeleri K.D.V Ödemesinde Kullanılmak Üzere Kredi Çekilmesi maddesi toplantıda kabul edildi. Hizmet Pasaportu Talebinin Görüşülmesi maddesi kapsamında da Yaşar Taşdemir’e hizmet pasaportu verilmesi kararı verildi. »Haber Merkezi