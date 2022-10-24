“Çalışmalarımız devam ediyor”

Devam eden çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile vatandaşları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Asrın Projesi Altyapı Yenileme Çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Köse, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol ve kaldırım çalışmalarına başlandığını söyledi. Salim Bey Caddesi’nde çalışmaların devam ettiğine değinen Köse, “Asrın Projesi Altyapı Yenileme Çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerimizde yol ve kaldırım yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Yozgat Belediyesi olarak gönül belediyeciliği anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Köse Köse, Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projesinde temel çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Köse, “Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemizde temel çalışmalarımızda sona geldik. Gençlik ve Kültür Merkezi Projemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yüce Mevla’m hizmetlerimizi şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı kılsın.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi