Çalışmaları yerinde inceledi

Mahalle konağında devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Köse, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Köse, “Eskipazar Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz mahalle konağımızda çalışmaların tamamlanması ile mahalle sakinlerimiz yeni bir sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı tesise kavuşacak. İlimiz için, hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu, ilimizde eksik neyse onları tespit edip yaparak onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi