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Çalışmaları yakından takip ediyor

Belediye Başkanı Celal Köse, şehirde devam eden çalışmaları yakından takip ediyor.

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Çalışmaları yakından takip ediyor

Şehirde devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam eden Başkan Celal Köse, Sanayi Kavşağı – 2’nci Etap TOKİ Konutları arası bütünleyici yanyol çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Köse, “Sanayi Kavşağı – 2’nci Etap TOKİ Konutları arası bütünleyici yanyol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bölgenin trafik yoğunluğu azalacak, hemşehrilerimize güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak. Hemşehrilerimize hizmet için sahadayız ve daima sahada olmaya devam edeceğiz. Yaz, kış demeden çalışmalarımızı sürdürerek hemşehrilerimizin daha kaliteli bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
 »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:56
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