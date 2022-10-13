Çalışmaları incelendi

Başkanı Ömer Açıkel ve beraberindeki heyet yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi
13 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Şube Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi Taşkın Koruma İşi çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkanı Ömer Açıkel ve beraberindeki heyet yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi