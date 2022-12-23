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Çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Mutafoğlu Mahallesinde yapılan asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı.

23 Aralık 2022 Cuma 02:43
Çalışmaları inceledi

Başkan Köse, mahalle muhtarı Ali Çankaya ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. 
İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Köse, çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. 
Başkan Köse, “Yaptığımız hizmetlerin hızlanması ve vatandaşlarımızın bir an önce yeni yollarına kavuşması için belediyemizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Sadece asfalt atmış olmamak için estetiğe de önem veriyoruz. Kaldırım çalışmalarını, kavşak çalışmalarını önemli hesaplamalarla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Kaldırım ve asfalt seriminin ardından son halini alacak. Bölgenin eksiksiz olarak her tarafını asfaltlayacağız. Çalışmalarımız bir planlama doğrultusunda devam edecek.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Çalışmaları Inceledi
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