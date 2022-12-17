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Çalışmaları inceledi

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Makine İkmal Müdürlüğü Tamir ve Bakım Atölyesinde başlatılan tadilat kapsamında, ''Beton Tesisinde'' üretilen betonla atölyenin zemini yenilendi. 

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:07
Çalışmaları inceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Konu ile ilgili İl Özel İdaresi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Makine İkmal Müdürlüğü Tamir ve Bakım Atölyemizde başlatılan tadilat kapsamında, ‘Beton Tesisimizde’ kendi ürettiğimiz betonla atölyemizin zemini yenilendi. Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.” »Haber Merkezi

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Çalışmaları Inceledi
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