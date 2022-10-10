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Çalışmaları inceledi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yapımı devam eden tesis ve okul inşaatlarını yerinde inceledi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Çalışmaları inceledi

Eğitimin en önemli boyutlarından birisinin de yapı boyutu olduğuna değinen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Çocuklarımız için yeni yapılan tesis ve okul inşaatlarında müdür yardımcısı arkadaşım Fatih Erdoğan ve özel idarede görevli mühendis arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. İnşaat Emlak birimimiz ve özel idaredeki arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Çalışmaları Inceledi
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