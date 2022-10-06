Çalışmaları inceledi

İncelemede Bölge Müdürü Bal’a, DSİ teknik personeli eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bal, çalışmaların tamamlandığında 80 bin dekar tarım arazisinin borulu şebeke ile sulanacağını söyledi. »Haber Merkezi
06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Okan Bal Boğazlıyan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemede Bölge Müdürü Bal’a, DSİ teknik personeli eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bal, çalışmaların tamamlandığında 80 bin dekar tarım arazisinin borulu şebeke ile sulanacağını söyledi. »Haber Merkezi