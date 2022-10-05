Çalışmaları inceledi

Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Bölge Müdür Yardımcısı Demirhan Erol ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte ilçede devam eden Karayolu çalışmalarını yerinde kontrol ederek yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi
05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Saraykent ilçesinde devam eden karayolu çalışmalarını yerinde inceledi.
Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Bölge Müdür Yardımcısı Demirhan Erol ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte ilçede devam eden Karayolu çalışmalarını yerinde kontrol ederek yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi