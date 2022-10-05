Çalışmaları inceledi

Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Bölge Müdür Yardımcısı Demirhan Erol ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte ilçede devam eden Karayolu çalışmalarını yerinde kontrol ederek yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi