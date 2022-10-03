Çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye tarafından ‘Yozgat’ta Asrın Projesi' olarak nitelendirilen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, toplam 350 milyon liraya mal olacak proje için imzalanan sözleşme ile birlikte çalışmaların Fatih Mahallesi’nden başladığını ifade etti. Projenin 15 ayda tamamlanmasını hedeflediklerini beklirten Köse, “Proje ile Yozgat Belediyesi’nin suda yaşadığı kayıp, kaçağının önüne geçilirken, aylık 5 milyon lira tasarruf sağlanacak” dedi.

Şehrin değişim ve dönüşüm projelerini adım adım hayata geçiren Köse, çalışmaların hızla ilerlediğini kaydetti. Alt yapı sorunu yaşanmayacak Cumhuriyet tarihinin en önemli altyapı projesini yürüttüklerini belirten Köse, “Gelişen, değişen ve ilerleyen Yozgat gerçeğiyle hareket ederek ortaya koyduğumuz projenin mali karşılığına bakıldığında önemi net bir şekilde görülüyor. Yapmış olduğumuz bu proje ile Yozgat’ın geleceğine de dokunmuş oluyoruz. Uzun yıllar kentin alt yapı sorunu konuşulmayacak. Vatandaşlarımız çalışmalar nedeni ile bozulan yollarda sıkıntı çekecek. Hep beraber bu sıkıntıları yaşayacağız ama sonu güzel olacak. Yozgat’ı yaşanabilir, modern bir Yozgat haline getirme amacımız var. Biz bunun bilincindeyiz. Ama her güzelliğin bir külfeti, zahmeti var. Bu külfeti zahmeti hep beraber yaşayacağız” dedi. »Haber Merkezi

