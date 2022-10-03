Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.179,99
ALTIN
991,98
DOLAR
18,57
STERLİN
20,74
EURO
18,28

Çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye tarafından ‘Yozgat’ta Asrın Projesi' olarak nitelendirilen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:54
Çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye tarafından ‘Yozgat’ta Asrın Projesi' olarak nitelendirilen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, toplam 350 milyon liraya mal olacak proje için imzalanan sözleşme ile birlikte çalışmaların Fatih Mahallesi’nden başladığını ifade etti. Projenin 15 ayda tamamlanmasını hedeflediklerini beklirten Köse, “Proje ile Yozgat Belediyesi’nin suda yaşadığı kayıp, kaçağının önüne geçilirken, aylık 5 milyon lira tasarruf sağlanacak” dedi.
Şehrin değişim ve dönüşüm projelerini adım adım hayata geçiren Köse, çalışmaların hızla ilerlediğini kaydetti. Alt yapı sorunu yaşanmayacak Cumhuriyet tarihinin en önemli altyapı projesini yürüttüklerini belirten Köse, “Gelişen, değişen ve ilerleyen Yozgat gerçeğiyle hareket ederek ortaya koyduğumuz projenin mali karşılığına bakıldığında önemi net bir şekilde görülüyor. Yapmış olduğumuz bu proje ile Yozgat’ın geleceğine de dokunmuş oluyoruz. Uzun yıllar kentin alt yapı sorunu konuşulmayacak. Vatandaşlarımız çalışmalar nedeni ile bozulan yollarda sıkıntı çekecek. Hep beraber bu sıkıntıları yaşayacağız ama sonu güzel olacak. Yozgat’ı yaşanabilir, modern bir Yozgat haline getirme amacımız var. Biz bunun bilincindeyiz. Ama her güzelliğin bir külfeti, zahmeti var. Bu külfeti zahmeti hep beraber yaşayacağız” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmaları Inceledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Yaşlılar Şenliği’
‘Yaşlılar Şenliği’
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Üye seçimi yapıldı
Üye seçimi yapıldı
Erkekli güven tazeledi
Erkekli güven tazeledi
Tebrik ziyareti
Tebrik ziyareti
Karar alındı
Karar alındı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim