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Çalışmaları inceledi

Çekerek ilçesinde, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, köy ziyaretlerine devam ediyor. 

02 Ekim 2022 Pazar 02:11
Çalışmaları inceledi

Ziyaretleri kapsamında Kaymakam Güzel, yapımı devam eden Hamzalı-Yukarıoba köyleri arası köy grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 
Ziyarette Güzel’e, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Gezer ve İlçe Özel İdare Personel Şefi Hacı Ömer Alparslan eşlik etti. Çalışmaları inceledikten sonra Çeltek, Ortaoba ve Çandır Köyünü ziyaret etti. 
»Haber Merkezi
 

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Çalışmaları Inceledi
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