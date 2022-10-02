Çalışmaları inceledi

Ziyaretleri kapsamında Kaymakam Güzel, yapımı devam eden Hamzalı-Yukarıoba köyleri arası köy grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette Güzel’e, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Gezer ve İlçe Özel İdare Personel Şefi Hacı Ömer Alparslan eşlik etti. Çalışmaları inceledikten sonra Çeltek, Ortaoba ve Çandır Köyünü ziyaret etti.

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