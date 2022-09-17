Çalışmaları inceledi

Bayatören köyünü ziyaret eden Milletvekili Yusuf Başer’e, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan ve köy muhtarı Mustafa Şahiner eşlik etti. Devam eden yol çalışmalarını inceleyen Başer, “Bayatören köyünün yolarını asfaltlıyoruz. Muhtarımız Mustafa Şahiner'den de köyümüzün ihtiyaçları hususunda bilgi alındı. Köyümüze hayırlı olsun” dedi. Haber Merkezi

