Belediye ekiplerince şehirde devam eden çalışmaları ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulanan Belediye Başkanı Celal Köse, Şeyhzade Parkı’nda devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Köse, “Şehrimize hizmet için yaptığımız çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Şeyhzade Parkı’nda ekiplerimizce devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Buradaki yetkili kardeşlerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yozgat’ımız için hemşehrilerimiz için çalışmaya, onlara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

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