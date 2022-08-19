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Çalışmaları inceledi

Yozgat Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan park çalışmalarından olan Yaşar Uğur Parkı'nda çalışmalar hızlandı.

19 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Çalışmaları inceledi

Modern görüntüsü ile kente gelenleri karşılamaya hazırlanan parkta çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, her platformda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yapımı devam eden Fatih mahallesi Yaşar Uğur Parkı'nda incelemelerde bulundu, gençlerle, çocuklarla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. 
Yaz aylarında günlük 35 bin aracın geçtiği Ankara-Sivas istikametinde bulunan Yaşar Uğur Parkı’nı yenilemek üzere hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanmasına çalışılıyor. Parkın Yozgat’ın aynası olduğunu belirten Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Görseli ışıklandırması, süs havuzu, kafeteryası, oturma yerleri ile küçük ama şık bir şey olsun istedik. İsmini de değiştirmedik çünkü Yozgat için önemli bir değerdi. Çalışmaları devam eden projelerimizin tamamlanması ile birlikte her biri şehrimize değer katacak. Yozgat için, hemşerilerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. 
“YENİ PARKLAR İNŞA EDİYORUZ”
Mevcut parkların bakım ve onarımının yanı sıra yeni parklar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Köse, “Mevcut parkların bakım ve onarımının yanı sıra yeni parklarla Yozgat’ımıza yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz.  Önceki parklarımızı rehabilite ediyoruz, bunun yanı sıra  yeni parklar inşa etmeye başladık. Fatih Mahallesi başta olmak üzere yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılda belediye olarak mahallelerde özellikte taş üstünde asfaltsız bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vizyoner bir belediyecilik anlayışı ile Yozgat’ımızı iddialı bir konuma taşımak, yerel ekonomik kalkınma konusunda yapılacak atılımları destekleyerek ve öncülük ederek şehrimizi daha yaşanılır örnek bir kent haline getirmenin gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi
 

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Çalışmaları Inceledi
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