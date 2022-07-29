Çalışmaları inceledi

Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için çalışmalara başladıklarını anlatan Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Zor şartlar altında çalışan mesai arkadaşlarımıza işlerinde kolaylık diliyorum “ dedi. »Haber Merkezi

