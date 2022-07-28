Çalışmaları inceledi

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü yapılan köprü genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Günlü’ye, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir ve Kuzayca Köyü Muhtarı Ömer Şaraplı eşlik etti. »Haber Merkezi