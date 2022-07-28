Çalışmaları inceledi

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü yapılan köprü genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Günlü’ye, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir ve Kuzayca Köyü Muhtarı Ömer Şaraplı eşlik etti. »Haber Merkezi
28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde köprü genişletme çalışmaları devam ediyor.
Kaymakam Muhammed Fatih Günlü yapılan köprü genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Günlü’ye, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir ve Kuzayca Köyü Muhtarı Ömer Şaraplı eşlik etti. »Haber Merkezi