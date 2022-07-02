Çalışmaları inceledi

Ziyarette kurum Müdürü Mustafa Alpaydın’dan eğitim öğretim yılı süresince ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alan Yoldaş, yapılan çalışmalardan dolayı Alpaydın’a ve kurumda görev yapan Özel Eğitim ve Rehber öğretmenlere teşekkür etti.

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