Çalışmaları inceledi

Çalışmalar kapsamında Altınsu köyünde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, çalışanlarla sohbet etti. »Haber Merkezi
29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Altınsu köyünde devam eden Parke Taşı yapım işi çalışmalarını yerinde inceledi. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında ilçe köylerinde parke taşı yapımı çalışmaları başladı.
Çalışmalar kapsamında Altınsu köyünde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, çalışanlarla sohbet etti. »Haber Merkezi