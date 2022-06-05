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Çalışmaları değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye tarafından yapımı devam eden, aksaklıklar nedeniyle yarım kalan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

05 Haziran 2022 Pazar 00:53
Çalışmaları değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Büyük Cami Çevre düzenlemesi çalışmalarında müteahhit firma ile yaşanan aksaklıklar giderilirken, Menekşe Evleri ile de kalan 5-6 kişi ile anlaşma zemini arandığını bildirdi. Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra Büyük Cami çevresi bir projesine başladıklarını hatırlatan Köse, ‘’Aradan geçen süre içerisinde ihale sürecinin, oranın tahliye sürecinin uzaması ve sonrası müteahhitlerimizle yaşadığımız ufak tefek sıkıntılarımız dolayı süreç uzadı. Ama çok şükür olumsuzluklar geçti. 10 gün önce TOKİ tarafından fiyat farklarının verilmesiyle Büyük Cami çevresindeki inşaatımız tekraren başladı. Planlamamız aslında 5’inci ay gibi, 6’ncı ay gibi oranın teslimatıydı. 4 aylık gecikmeyle inşallah oranında teslimini yapıp halkımızın hizmetine açacağız. Kurban Bayramı arifesinde de Allah nasip ederse oradaki lavaboları faaliyete geçirerek halkımızın oradan istifade etmesini sağlamış olacağız. Malum Menekşe Evlerini boşaltıyoruz. 301 konutun ihalesi yapıldı. 1-2 blok orada başlamıştı. Müteahhit firma ile geçen haftaki görüşmelerimiz sonucunda da fiyat farkları TOKİ tarafından verildi. Oda belli bir aşamaya geldi. Şimdi ikinci kule vinci kurarak işe tam randımanlı bir şekilde başladık. Nasip olursa orası da süreç içerisinde biterek halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Valilik hizmet binamızın hemen önündeki Menekşe Evler diye tabir edilen yerde 234 hak sahibi ve 80 civarında binamız vardı. Şuanda orada 17 tane yıkılacak binamız kaldı. Bu 17 binanın hemen hemen 10-12 tanesi ile anlaşma sağlandı. 5-6 arkadaşımız verilenlerden memnun olmadıklarını, ifade ettiler. Onlarla ilgili çalışma yapılıyor. Sonuç itibariyle onlarda bu hafta sonuna kadar süre talep ettiler. Nasip olursa bu hafta sonunda orada yüzde 100 bir memnuniyetle yüzde 100 imzayla alanın tamamını temizlemiş olacağız. Dünde müteahhit firmayla görüştüler. Onlarda Kurban Bayramından öncede alan temizlemesine başlayacaklar. Bu yıl yapılacak imalatlardan olan hem Millet Kıraathanesi, hem Kapalı Pazar yerimizin de kabasını bitirip diğer türlü bahçe düzenlemelerine de başlamış olacaklar. 2023 Haziran-Temmuz gibide oranın açılışını hep birlikte yapmış olacağız. Şuanda konaklarımızda ki faaliyetler devam ediyor. 3 tane konağımızın muhtemelen önümüzdeki aylarda meclis üyelerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde yapmış olduğumuz park-bahçe ihalelerimiz vardı. Bir tanesi şuanda Yaşar Uğur Parkımız. Tahmini 45-50 gün sonra hizmete açacağımız bir alan olacak’’ dedi. 
Sema Nur Koçaker

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çalışmaları Değerlendirdi
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