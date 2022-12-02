Çalışmaları anlattı

Başkan Celal Köse, Meclis salonunda düzenlenen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“15 AY İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

3 ay önce başlatılan altyapı çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Köse, “altyapı çalışmalarımıza tam hızla devam ediyoruz. Çok sistemli bir şekilde de altyapımızı yapıyoruz. Çünkü altyapıyı yapmadan önce sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın VE halkımızın desteğini aldık. Meclis üyelerinin tamamının evet oyu ile de geçirdik. Altyapıda son geldiğimiz nokta da toplamda 212 kilometre şehir içme suyu hattımızın değişimi, 18 kilometre kanalizasyon hattı ve sonradan ilave olarak yapacağımızla da birlikte de 40 kilometre kanalizasyon hattı mevcuttur. Şuan itibari ile 40 kilometreye yakın bir altyapı çalışmamızı tamamladık. Altyapı çalışmalarımızı tamamlarken ilgili birimlerimizle, paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Tabi altyapıyı hemen yaptıktan sonra hemen üstyapısına başlıyoruz ki vatandaşlarımız bu işten zarar görmesin, hayatını idam ettirirken de belediye olarak biz sıkıntı görmeyelim diye. Altyapıyı yaptıktan sonra da üstyapıyı asfaltlarını serip vatandaşlarımızın da kullanımına açıyoruz. Tabi hava şartları el verdiği sürece tam hızla devam ettireceğiz. Hedefimiz normalde ihalesi 22 ay süresinde bitmesi lazımdı. Ama alt yapı firması ile görüşmelerimiz oldu. 18 aya düşürdüler ama biz 15 ay da bu işin yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabi üstyapıyı yaparken desteklerimiz var Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan, hem Sayın Adalet Bakanımızdan, milletvekillerimizin tamamından üst yapı ile alakalı harcamalarımızın pek çoğunu onlardan da destek alarak yapıyoruz. Kaldı ki şuan neredeyse Yozgat’ta yapacağımızın yollarının neredeyse yarısına yakınının malzemesi depolarımızda mevcut hiçbir sıkıntımız da yok. Belediyemize katkı olsun diye arsa üretip satıyoruz ki onları da diğer işlerde kullanıyoruz. Alt yapı büyük bir iş, sıkıntılı bir iş, sorumlu bir iş, zorunlu bir iş, ama gelecekte ki yüzyılları da kurtaracağımız bir işti. Hem belediyemizin mali açıdan en aza indirmek, hem de sağlık açısından da kanserojen madde üreten o borulardan inşallah Yozgat’ı kurtaracağız. Biz diyoruz ki ‘Anneler çocuksuz, çocuklar annesiz kalmasın.’ Hem özellikle sağlığımızı ilgilendiriyordu, hem de büyük bir şekilde de ekonomimizi ilgilendiren bir mevzu idi. İnşallah bu meclisimiz gelecek yüzyılda da anılacak ve alt yapıyı yapmış bir meclis olarak da gündemde olacak ve hayır duası alacak bir meclisimiz olacak.” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA İLERLİYOR”

Projelerin yapımının hızla devam ettiğine değinen Köse, “Büyük Cami projemiz normalde geçen yıl teslim almamız lazımdı fakat ekonomik şartlar, olumsuzluklar, pandemi ve diğer fiyat geçişlerinden dolayı bu zamana kadar geldi. Malum lavabolar kısmını hizmete açtık. Diğer işlemlerimiz de şuanda hızla gidiyor. Gençlik Spor Merkezimiz geçen yıl ihalesini yaptık ama fiyat geçişlerinden dolayı karşılıklı olarak fes ettiğimiz bir iş idi. Onun da geçen ay ihalesini yaptık. Şimdi arkadaşlarımız orada hızlı bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah süresi içinde de bitireceğiz. Tabi 2. Etap haliç merkezimiz, onun da bütün vatandaşlarımızla anlaşmamızı yaptık. Kentsel dönüşüm programı üzerinde yürüdük. Vatandaşlarımız mağdur olmasın kiralarını alsınlar diye. Kiralar gününde yatıyor ve ihalemizi de ancak 4. ihalemizde verebildik malumunuz. Kaldı ki şimdi ilk başlangıçta vermiş olsaydık şuanda orası da bitmeye yakın olacaktı. Yine de Allah’a hamd olsun ki 4. ihale sonunda da verebildik. Şuanda tam hızla da devam ediyor. İnşallah havalar 1-2 ay daha müsaade ederse kaba inşaatını oranın da bitirmiş olacağız. Bahara da nasip olursa iş yerlerini bitirdikçe aşağı kattan olmak üzere iş yeri sahiplerine hemen devrini yapacağız ki onlar da mağduriyet yaşamasınlar. Çünkü esnafın mağduriyet yaşaması demek şehrin mağduriyet yaşaması demek manasına gelir. Orada da en az 100 yıl kalıcı bir eser bırakacağız inşallah. Bizim için sosyal sorumluluk projesiydi. Hasta yakını evi, konuk evimiz, şefkat evimiz. Daha öncesinde projelerimiz olmasına rağmen ihaleye çıkartamamıştık. 8 milyon liradan başlayıp 30 milyon lira ya kadar bir artış fiyatı oldu. En sonunda oranın da ihalesini yaptık şuanda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Orası da gelecek yılsonunda teslim edilip hasta yakınlarının rahatlıkla kalabileceği bir alan oluşturacağız. Mahalle konaklarımız bitti, park bahçe işlerimiz devam ediyor, bitenler de var. Spor Vadisinin2. Etap ihalesini yaptık. Göl çevresinde ki kamelyalarımızı, yollarımızı, mescidimiz, alış veriş mağazamız, ihalesini yaptık. Oranın da hafriyat çalışmaları başladı. Orayı da bahar da vatandaşımızın hiç olmazsa piknik alanı olarak kullanabileceği bir pozisyona getirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

“8’İNCİ OLACAK”

8’inci Bilim Merkezinin Yozgat’a açılacağını belirten Köse, “Önümüzde ki ay yapılacak olan bilim merkezi inşaatı var. Onun da bütün projeleri her türlü çalışmaları bitti. Şuanda fiyatlandırma çalışmalarında sona geldik. Muhtemelen bu ay içerisinde ihalemizi inşallah yaparız ki Türkiye de 8’incisi olacak bir bilim merkezi. Orada da gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız orada inşallah eğitimlerini görecekler. Oraya gelen her öğrenciden eğer hafızlarında bir şey oluşturabilirsek geleceğe yönelik de oradan bir bilim adamları çıkartabilirsek de Yozgat’ımızın ve devletimizin en büyük kârı olmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

“BİN KİŞİYE HİTAP EDECEK”

Köse, “Şehir hastanemizin hemen altında, diş hastanemizin hemen yanında bir alanımız vardı. Büyük bir arazisi Milli Emlak’a ait olan bir kısmı da bize ait olan arazi idi. Daha önce ki meclisimizde de buranın tahsisini yaptık. Orada cami derneğimizi kurduk. Birkaç sağ olsun hayırsever iş adamımızdan, vatandaşlarımızdan, Almanya da yaşayan vatandaşlarımızdan sağ olsunlar bizlere destek verdiler. Şuanda da hesabımızda 4-5 milyon lira civarında da para birikti. Şimdi hafriyat çalışmalarını tamamladık. Önümüzde ki günlerde de inşallah oranın temelini atıp orada da bin kişiye hitap edebilecek bir alan olacak inşallah. Nasip olursa oranın da temelini önümüzdeki günlerde atıp şehrimize kazandıracağız inşallah.” dedi.

Başkan Köse’nin konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. »Rabia Şahin

