Çalışmalarda ara yok

Yapmış olduğu çalışmalar ile beldeye yeni bir görünüm kazandıran Özükavak Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkın daha rahat ve huzurlu bir Özükavak’ta yaşamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Çalışmalarımız ile beldemiz yeni bir görünüm kazanıyor. Beldemizde yaşayan 7’den 70’e herkesin mutluluğu için çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah tüm yol ve kaldırım çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

