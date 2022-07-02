Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50

Çalışmalarda ara yok

Çekerek ilçesinde bağlı Özükavak Beldesinde, belediye tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:34
Çalışmalarda ara yok

Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın talimatları doğrultusunda kasaba içerisinde başlatılan ve devam eden çevre düzenleme, peyzaj ve dekoratif duvar yapımı çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalara hız kesmeden devam ettikleri belirten Başkan Ünal, “Değerli marketten başlayarak okul girişine kadar surlu duvar sağlık ocağına kadar devam edecek ve Amerikan sarmaşığı ile dekoratif aydınlatmalarla görünüm sağlanacak. Vatandaşlarımızın daha yaşanır bir Özükavak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalarda Ara Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelenek yaşatılıyor
Gelenek yaşatılıyor
Köy yolları yapılıyor
Köy yolları yapılıyor
Hedef bin 200
Hedef bin 200
Polat Çandır’da
Polat Çandır’da
Dualarla anıldı
Dualarla anıldı
25 köye kilit parke
25 köye kilit parke
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim