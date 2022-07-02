Çalışmalarda ara yok

Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın talimatları doğrultusunda kasaba içerisinde başlatılan ve devam eden çevre düzenleme, peyzaj ve dekoratif duvar yapımı çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalara hız kesmeden devam ettikleri belirten Başkan Ünal, “Değerli marketten başlayarak okul girişine kadar surlu duvar sağlık ocağına kadar devam edecek ve Amerikan sarmaşığı ile dekoratif aydınlatmalarla görünüm sağlanacak. Vatandaşlarımızın daha yaşanır bir Özükavak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi. »Haber Merkezi

