Çalışmalarda ara yok

Tarihi dokuya zarar veren yapıları ortadan kaldırarak örnek bir çevre düzenlemesi ile gerçekleştirilen projenin, şehre değer katacağını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Çapanoğlu Büyük Camii 250 yıllık bir tarihe sahip. Çalışmalarımızda belirli bir noktaya kadar geldik. Çapanoğlu Büyük Camimizin çevresinde özellikle projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ettik. Bu çabalarımızın sonucu olarak da çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” diye konuştu. Köse, “Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesi ile bir bütün halinde şehrimizin görüntüsüne, ticari faaliyetlerimize ve vatandaşlarımızın sosyal yaşantısına olumlu katkılar sağlayacak olan İş Merkezi Projemiz kapsamında Eski Hal Binası 2. Etap yıkımları devam ediyor. Yıkımın tamamlanması ile birlikte estetik görünümlü modern İş Merkezimizin yapımına başlayacağız. Çapanoğlu Büyük Cami ve çevresinde hayata geçireceğimiz projelerimizle şehrimizin ticaretine katkı sağlarken aynı zamanda vatandaşlarımız için de sosyal alanlar oluşturmuş olacağız. Hal bölgesinde yapılacak İş Merkezimiz aynı zamanda yapısı ve donatılarıyla şehrimizin yaşam merkezi olacak. Hemşehrilerimizle iç içe, dinleyerek, her zaman istişarelerde bulunarak projelerimize yön vermeye devam edeceğiz. Projelerimizi hayata geçirirken hedefimiz akıllı şehircilik uygulamalarıyla Yozgat’ta yaşam kalitesini artırmak” dedi.

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