Çalışmalarda ara yok

Havaların ısınması ile çalışmalarına hız kazandıran Sorgun Belediyesi, asfalt yama, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde, gerek doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon şebekelerinin çekilmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması gibi altyapı çalışmaları gerekse kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlardaki yol iyileştirme, onarım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Havaların ısınması ile çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İlçemizin bazı mahallelerimizde gerek doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon şebekelerinin çekilmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması gibi altyapı çalışmaları gerekse kullanımdan dolayı bazı yollarımız deforme olmuştu. Bu da trafik konforunu rahatsız ediyor ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bunun üzerine sezonun açılmasıyla birlikte ekiplerimizi, ihtiyaç duyulan yollara asfalt diğer yollara ise yama ve bakım çalışmalarına yönlendirdik. Tahrip olan yolların vatandaşlarımızı mağdur etmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

