Çalışmalara devam

Belediye tarafından yapılan yol bakım çalışmaları kapsamında Yeni Belediye Hizmet Binası önü yol çalışması aralıksız sürdürülüyor.

Mesai kavramı olmaksızın belediye ekiplerinin çalıştığını belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, vatandaşlar için hafta içi, hafta sonu demeden çalıştıklarını ifade etti.

Ekiplerin her daim sahada olduklarını söyleyen Başkan Açıkel, “Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışı etkili olmadan çalışmalarımız tamamlayarak halkımıza hizmetlerimizi sunacağız. Vatandaşlarımızda kışın zor şartlarında mağdur olmadan hayatlarına devam edecek.” dedi. Haber Merkezi