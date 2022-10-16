Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07

Çalışmalara devam

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından yol yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 

16 Ekim 2022 Pazar 02:19
Çalışmalara devam



Yol ve kaldırım çalışmaları ile ilçeyi rahat ve güvenli ulaşım ağı ile donattıklarını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. 
Her alanda azimle hizmetlerini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Coşar, “İlçemiz hizmetin en güzeline layık. Bundan dolayı çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. İlçemizi yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımız sayesinde rahat ve güvenli ulaşım ağı ile donatıyoruz. Her alanda ve her koşulda aynı azimle hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. 

 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
“Bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır"
“Bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır"
Hizmete sunuldu
Hizmete sunuldu
98'inci yıl
98'inci yıl
Yerinde inceledi
Yerinde inceledi
Vatandaşlarla buluştu
Vatandaşlarla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim