Çalışmalara devam

Yol ve kaldırım çalışmaları ile ilçeyi rahat ve güvenli ulaşım ağı ile donattıklarını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Her alanda azimle hizmetlerini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Coşar, “İlçemiz hizmetin en güzeline layık. Bundan dolayı çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. İlçemizi yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımız sayesinde rahat ve güvenli ulaşım ağı ile donatıyoruz. Her alanda ve her koşulda aynı azimle hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.