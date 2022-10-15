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Çalışmalara devam

Saraykent ilçesinde, yol yapım ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Çalışmalara devam

İlçe bulvarında yapımı devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında kaldırım bordür döşeme çalışmaları başlatıldı. 
Belediye tarafından yol yapım çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, havalarının soğuması ile birlikte çalışmalara da hız kazandırdıklarını ifade etti. 
Yaz ayının gelmesi ile birlikte ilçe yol çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Öçal, “Yaz ayı boyunca ilçemizin birçok yerinde yol yapım çalışmalarımız tamamladık. Havaların soğuması ile birlikte de çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yağışlar başlamadan inşallah bu sene planlanan yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi. »Haber Merkezi

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Çalışmalara Devam
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