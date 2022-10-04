Çalışmalara devam

Açılışının yapılması beklenen konak hakkında Mahalle Muhtarı Osman Akyüz’den bilgi alan Köse, çalışmaları yakından takip etmek için incelemede bulundu. Çalışmaların sona doğru yaklaştığını söyleyen Köse, “Açılışını yapacağımız Tuzkaya Mahalle Konağımızın sona gelen çalışmalarını Mahalle Muhtarımız Osman Akyüz ile birlikte inceledik.

Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri bir konağımızı daha faaliyete geçireceğiz.” dedi. Daha sonra Celal Köse, esnaf ile bir araya gelip bankalar caddesinde bulunan ve kentsel dönüşüm halinde olan 2’nci Hal Etap çalışmalarını da inceledi.

»Haber Merkezi