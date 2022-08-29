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Çalışmalara devam

Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu beldesinde, dere ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:14
Çalışmalara devam

Belde Olucak Mahallesinde de hayata geçirilen dere ıslahı projesi çalışmaları sürdürülüyor. 
Belediye Başkanı İlhan Koçak, "Devlet Su İşlerinin beldedeki ilk projesi olan dere ıslahı projesi Olucak Mahallemizde de hayata geçirildi. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Uzun zamandır hayal ettiğimiz projemiz Olucak Mahallemizde de hayata geçiriliyor. Günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 7 milyon lira değerindeki Devlet Su İşlerinin beldemizde ki ilk projesi olan ‘Dere Islahı Projemizi’ gerçekleştiriyoruz. Projemizin hayata geçmesinde büyük emeği olan hemşehrimiz, Yozgat’ımızın gururu, Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ başta olmak üzere Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer ve Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürümüz Okan Bal’a katkılarından dolayı şahsım ve kasabam adına teşekkür ederim. Kasabamıza ve mahallemize hayırlı olsun” dedi. 
»Haber Merkezi

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Çalışmalara Devam
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