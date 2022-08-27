Çalışmalara devam

AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca, saha ziyaretleri yanı sıra bu çalışmanın önemine değindi ve “Bir mahalle ile başladığımız seçmen çat kapı ziyaretlerimize yarın başka bir mahallede devam edeceğiz, Sarıkaya’da gezilmedik mahallemiz kalmayacak” şeklinde konuştu.

Karaca, “Memleket sevdasıyla işini gönülden yapan, her daim gönüller kazanan AK kadınlarımız ile birlikte üye ve seçmen ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bizlere evlerinin ve gönüllerinin kapısını açan hane sahiplerine teşekkür ederiz” dedi.

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