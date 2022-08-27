Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13

Çalışmalara devam

Sarıkaya ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından yürütülen üye ve seçmen ziyaretleri devam ediyor. AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından yürütülen çalışmalarda her hane tek tek ziyaret edilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. 

27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Çalışmalara devam

AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca, saha ziyaretleri yanı sıra bu çalışmanın önemine değindi ve “Bir mahalle ile başladığımız seçmen çat kapı ziyaretlerimize yarın başka bir mahallede devam edeceğiz, Sarıkaya’da gezilmedik mahallemiz kalmayacak” şeklinde konuştu.
Karaca, “Memleket sevdasıyla işini gönülden yapan, her daim gönüller kazanan AK kadınlarımız ile birlikte üye ve seçmen ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bizlere evlerinin ve gönüllerinin kapısını açan hane sahiplerine teşekkür ederiz” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak arayışı devam ediyor
Hak arayışı devam ediyor
Gençlerle piknik
Gençlerle piknik
Nostalji müzesi
Nostalji müzesi
Kurs tamamlandı
Kurs tamamlandı
Doyasıya eğlendiler
Doyasıya eğlendiler
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim