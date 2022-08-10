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Çalışmalara devam

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanı Ali Babacan’ın, 13 Ağustos Cumartesi günü Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı miting çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Çalışmalara devam

DEVA Yozgat İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor.
FARKINDALIKLI ÇALIŞMA
Miting çalışmaları kapsamında Merkez İlçe Başkanlığı tarafından farkındalık çalışması organize edildi. Çamlık Milli Parkında çevre temizliği yapılarak miting davetiyeleri vatandaşlara dağıtıldı. Yapılan farkındalık çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür eden DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, “Miting davetiyelerimizi halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Merkez İlçe Başkanlığımızın organize ettiği, Çamlık Milli Parkında çevre temizliğimizi yaparak davetiyelerimizi ulaştırdık. İlgi ve alakalarından dolayı bütün hemşerilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
‘HERKESE ULAŞTIRACAĞIZ’
Miting davetiyelerini herkese tek tek ulaştıracaklarını belirten Yılmaz, “Yozgat Merkezde ve tüm ilçelerimizde davet organizasyonlarımız devam ediyor. Genç inançlı çalışma arkadaşlarımız ile Yozgat’a yakışır bir miting gerçekleştireceğiz. Emek veren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 
»Selma Şahin 

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Çalışmalara Devam
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