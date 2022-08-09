Çalışmalara devam

Belediye ekipleri tarafından ıslah çalışmalarını başlatırken bir taraftan da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı İlhan Koçak, "Belediye olarak çalışmaları aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz dere ıslahı ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belirli bir program doğrultusunda ıslah çalışmalarımız devam edecek. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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