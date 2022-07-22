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Çalışmalara devam

Yozgat Belediye şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Çalışmalara devam

Belediye ekipleri park ve bahçelerde ilaçlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve refüj çalışmaları ile parke taş yapımına devam ediyor. Ekipler tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklarımız parklarda daha rahat oynaması ve vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmeleri için ekiplerimiz tarafından yabani ot temizleme ve ilaçlama işlemleri devam ediyor. Parklarda yapmış olduğumuz çalışmalar dışında diğer ekiplerimiz ise kaldırım refüj çalışmaları ile parke taş yapım işlerini devam ettiriyor” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Çalışmalara Devam
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