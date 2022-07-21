Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.525,20
ALTIN
959,37
DOLAR
17,60
STERLİN
21,11
EURO
17,95
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Çalışmalara devam

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde, belediye tarafından yol ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Çalışmalara devam

Belediye olarak saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, vatandaşlara daha iyi bir hizmet verebilmek için yol çalışmlarını sürdürdüklerini ifade etti. Altıntaş , “Söz verdiğimiz gibi siz saygıdeğer Yamaçlı halkının yaşam refahını en üst seviyelere çıkarabilmek için 7/24 hem projelerde hem sahada çalışmalarımız devam ediyor. Zafer mahallemizde yıllardır toz çamur içinde olan yollarımızı kilitli parke ile buluşturuyoruz Siz müsterih olun değerli Yamaçlı halkı bir vatandaşımızın dahi ayağı çamura değmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir. Devletimiz Milletimiz var olsun Cumhurbaşkanımızın canı sağ olsun Zafer mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafting şampiyonları belli
Rafting şampiyonları belli
Esentürk’e ziyaret
Esentürk’e ziyaret
Kene 3 can aldı
Kene 3 can aldı
Uzmanlar uyardı
Uzmanlar uyardı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim