Çalışmalara devam

Belediye olarak saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, vatandaşlara daha iyi bir hizmet verebilmek için yol çalışmlarını sürdürdüklerini ifade etti. Altıntaş , “Söz verdiğimiz gibi siz saygıdeğer Yamaçlı halkının yaşam refahını en üst seviyelere çıkarabilmek için 7/24 hem projelerde hem sahada çalışmalarımız devam ediyor. Zafer mahallemizde yıllardır toz çamur içinde olan yollarımızı kilitli parke ile buluşturuyoruz Siz müsterih olun değerli Yamaçlı halkı bir vatandaşımızın dahi ayağı çamura değmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir. Devletimiz Milletimiz var olsun Cumhurbaşkanımızın canı sağ olsun Zafer mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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