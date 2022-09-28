Çalışmalara başlanıldı

Koçak, çalışmaların başladığını belirtirken hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Koçak, “Gençlerimiz bizlerden bir istekte bulundu. Bizlerden halı saha istediler. Bizlerde gençlerimizin isteklerine kayıtsız kalmayarak halı saha çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hem gençlerimizin hem de halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

