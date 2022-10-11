Çalışmalar yerinde incelendi

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, idari ekip ve kalite verimlilik birimi tarafından bina turu düzenlendi.

Düzenlenen bina turunda birimlerde verilen hizmet, düzen ve işleyiş yerinde inceleme yapan Kozan, “Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi kurulduğu günden bugüne değin daha kaliteli, daha ulaşılabilir ve daha konforlu hizmet vermeyi şiar edinmiştir. Şehir Hastanemizde düzenlenen bina turunda birimlerimizde verilen hizmet, düzen ve işleyiş yerinde inceledik. Personellerimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduk. Hizmette ve fedakârlıkta sınır tanımayan personellerimize teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

