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Çalışmalar tamamlanıyor

Sarıkaya ilçesinde yol yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçenin bozulan ve hasar gören yollarında belediye ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. 

18 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Çalışmalar tamamlanıyor

İlçe genelinde yapılan yol yapım çalışmaları ile daha konforlu bir yaşam sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Yol yapım çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçe genelinde birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki çalışmalarda yine ekiplerimizle birlikte yaptığımız değerlendirmede planladığımız üzere çalışmalarımızı bu yaz içerisinde hem parke hem de asfalt çalışması olarak eksik gördüğümüz yerleri tamamlayacağız. Gerek fen işleri gerekse imar müdürlüğü birimimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürmektedir. İstiklal Mahallesinde yeni yol açma çalışmamız sona erdi. Vatandaşlarımızın tüm alanlarda yaşam konforlarını artırmak adına tüm noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. İnsanımızın rahatı için tüm ekiplerimizle gayretli çalışmalarımız sürmektedir. Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi 

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Çalışmalar Tamamlanıyor
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