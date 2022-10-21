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Çalışmalar tamamlandı

Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. 

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
Çalışmalar tamamlandı

Belediye ekipleri tarafından yoğun çalışmalar ile birlikte Kooperatif Caddesinin devamı ile Barbaros Caddesi ve Dumlupınar Caddelerinde sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. 
Yapımı devam eden çalışmalarında en kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Cadde ve sokaklarımızı sıcak asfalt ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. İlçemiz Kooperatif Caddesinin devamı ile Barbaros Caddesi ve Dumlupınar Caddelerinde sıcak asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık.  Çalışmalarımız halen etmektedir. İlçemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Tamamlandı
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