Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.358,37
ALTIN
1.003,20
DOLAR
18,22
STERLİN
21,06
EURO
18,13

Çalışmalar tamamlandı

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde dere ıslah çalışması tamamlandı.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Çalışmalar tamamlandı

Özükavak beldesinin en uç kısmından en sonuna kadar 700 metrelik bir bölümde herhangi bir doğal afet karşısında su baskınlarından korunmak için başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 750 bin liraya mal olan proje ile dere kanalı, beldeye kazandırılacak yeni arıtma tesisine bağlanılacak.
Dere ıslah çalışmalarının belde halkını rahatlatacağını söyleyen Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Biz yaklaşık 750 bin liralık çevre teli ile beraber 700 metrelik beton dere ıslah çalışmasını ‘V’ kanal şeklinde yaptık. Burası arıtmaya bağlanacak. Arıtmayı da vatandaşlarımızın sağlığı için belde dışına aldık. Dere ıslahı beldemizi afetlerden, sel felaketlerinden kurtaracak. Gelen sel suları sorunsuz bir şekilde kendi cazibesiyle kanalımızdan hiçbir zarar vermeden dışarıya atmış olacak. Deremizin çevresinde telleri yoktu bu da hayvanlar için tehlike arz ediyordu. Dere ıslah çalışmasında tellerimizi de deremizin etrafına yerleştirdik. Belde halkımıza hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Genelge yayınlandı
Genelge yayınlandı
Tarıma su desteği
Tarıma su desteği
Dikkatleri çekti
Dikkatleri çekti
Af başvuruları başladı
Af başvuruları başladı
Hırsızlık olayları arttı
Hırsızlık olayları arttı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim