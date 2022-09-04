Çalışmalar tamamlandı

Belde de koku ve kirlilik oluşturan deresinin ıslahı için başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı İlhan Koçak, “Umutlu Kasabası Olucak Mahallemizde yapımı süren Dere Islahı Projemizi tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah hem çevresel hem de estetiksel açıdan önemli olan bu projeyi tamamlayarak, ilçemizin önemli bir sorununa daha neşter vurmuş oluruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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