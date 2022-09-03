Çalışmalar tamamlandı

İller Bankası Projesi kapsamında, ihalesi Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan ve birlik üyesi Kazankaya, Kösrelik, Dereçiftlik ve Hacıilyas köylerinde, 3 bin 712 metre kilit parke taşı ve bin 485 metre bordür taşı döşenmesi işi yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek hayırlı olsun denildi.

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