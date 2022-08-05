Çalışmalar tamamlandı

Köy yollarının daha konforlu ve güvenli olması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Kaymakam Yunus Polat, “İlçemize bağlı Yavuhasan, Elmalıütüğü, Aşağıkızılöz, Örencik, Yelten, Kemallı köy içi yollarımıza toplamda 7 bin metrekare kilit parke çalışmamız tamamlanmıştır. Halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Emeklerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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