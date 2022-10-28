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Çalışmalar sürüyor

Boğazlıyan Belediyesi tarafından cami, mescit ve sosyal alan yapımı devam ediyor.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Çalışmalar sürüyor

Belediye ekiplerince İlçe Mezarlığı ve Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu yanına yapılan cami, mescit ve sosyal alan yapımı tüm hızıyla devam ediyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Boğazlıyan İlçe Mezarlığı ve Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu yanında hayırseverlerimizin desteğiyle cami ile mescit ve sosyal alan yapımı tüm hızıyla sürüyor. İlçemizin eksiğini gidermeye, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu şeyleri yapmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. »Haber Merkezi

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Çalışmalar Sürüyor
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