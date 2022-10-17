Çalışmalar sürüyor

204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesi çalışmasının da yapılacağı proje kapsamın da Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmaları yerinde inceliyor.

Altyapı Yenileme Çalışmalarının tamamlandığını Salim Bey Caddesi’nde asfalt serimi öncesi hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Köse, “Çalışmalarımızın tamamlanması sonrası şehrimize yakışır bir hizmet daha bırakmış olacağız. Yüce Mevla’m çalışmalarımızı şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı kılsın.” dedi.

İhale sürecinin tamamlanması ve inşaat projesinin müteahhit firmaya teslim edilmesiyle içme suyu ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarının başladığını ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Köse, “İlimiz altyapısında özellikle su şebekesinde büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bunu çözmek için hayata geçirdiğimiz projemiz ile altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yozgat’ta 40-50 yıl önce yapılmış pek çoğu asbestli borulardan oluşan bir altyapımız vardı. Suda kayıp kaçak oranımızla Türkiye'de ilk sıralardayız. Şehrimize verdiğimiz suyun üçte ikisi neredeyse kayboluyordu. Dolayısıyla biz de Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla bir proje hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da destek oldu. Şu anda mahallelerimizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarımızla birlikte üstyapıyı da yenileyeceğiz. Şehrimizde 204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz. Altyapıyla birlikte üstyapıyı da yapıyoruz. Yeniden asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi, ışıklandırma, yol çalışmaları, boyama çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha şık bir hale getireceğiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi