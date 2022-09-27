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Çalışmalar sürüyor

Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde 24 bin metrekare kilit parke ve bordür yapıldı.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Çalışmalar sürüyor

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, amaçlarının beldeyi daha modern bir hale getirmek olduğunu ve bunun için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Karşıyaka Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Mertoğlu, "Bu mahallemizde 15 bin metrekare, bu caddenin bağlantı yollarında da 9 bin metrekare kilit parke taş döşendi. Yol ve kaldırım yenileme çalışmasıyla cadde ve sokaklarımızı çamurdan kurtarmış olduk. Hava şartlarının uygun gitmesi durumunda bu çalışmalarımız devam edecek." dedi. »AA
 

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Çalışmalar Sürüyor
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