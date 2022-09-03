Çalışmalar sürüyor

Taşımalı eğitim yapılan okulda öğrencilerin daha iyi bir ortam yemek hizmeti almaları için çalışmaların sürdüğünü ifade eden İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Şehidimizin ismiyle güzelliğini alan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu taşımalı öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda yemek hizmetinden yararlanabilmesi için yaptığımız çalışmamız saat kavramı gözetmeksizin an itibariyle devam ediyor. Aşk ile çalışmaya, aşk ile hizmet etmeye ve zaman kavramı olmadan öğrencilerimiz için görevimize meftun olmaya devam ediyoruz. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için.” diye konuştu. »Haber Merkezi