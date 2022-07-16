Çalışmalar sürüyor

İlçe mezarlığı karşısında yapımı tamamlanan “Muhsin ve Mukadder Türkmen Taziye ve Kültür Evi” ile cenaze namazlarının kılınabileceği bir alan olan Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ve Gasilhane Hizmet Binası vatandaşların hizmetine sunuldu. Cenaze sahipleri ve yakınları için Cenaze Nakil Aracı’nı ilçeye kazandıran belediye tarafından cami yapım çalışmaları ise sürüyor.

Belediye işi gönül işi diyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Taziye Evi yanında bulunan yer üzerine cenaze namazlarının kılınabileceği bir alanı olan Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ve Gasilhane Hizmet Binası ile cenaze sahipleri ve yakınları için Cenaze Nakil Aracı’nı ilçemize kazandırırken, yanında ise cami yapımını sürdürüyoruz” dedi. »Haber Merkezi