Çalışmalar sürüyor

Belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından kilit parke, ilaçlama, yol çalışmaları, mezarlık temizliği ve bir çok çalışma yapılıyor. Bayram öncesi belediye ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte bizde belediye alarak çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlçemizin dört bir yanında belediye ekiplerimizi aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkımızın ve bayramda ilçemize gelecek misafirlerimizin daha güzel bir Boğazlıyan’da yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanında hem bugünümüz hem yarınlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

